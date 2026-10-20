Autotrasportatori, scaffali vuoti e prezzi alle stelle: ora i pomodori arrivano dall'Albania | Allarme anche per la distribuzione dei farmaci

Molti supermercati del Sud Italia sono ormai un mucchio ordinato di cassette vuote. La protesta degli autotrasportatori contro il caro carburante, che da giorni blocca le principali arterie stradali del Mezzogiorno, ha ridotto agli sgoccioli il trasporto di ortaggi e di molti altri prodotti. Gli scaffali sono deserti, i prezzi iniziano a schizzare alle stelle e tonnellate di merci - anche deperibili - sono ferme nei magazzini e nei camion. Dalla Campania alla Sicilia, dalla Calabria alla Puglia, fino a Basilicata, Molise e Abruzzo: è quasi tutto paralizzato. Alle 15 di martedì è atteso a Milano il confronto tra il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, e le associazioni nazionali dell'autotrasporto. Intanto, però, cresce l'allarme anche per la consegna di elettrodomestici e farmaci.