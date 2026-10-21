Protesta autotrasportatori, caos sull'A1: chiuso il raccordo con l'A30 Caserta-Salerno

Prosegue la protesta degli autotrasportatori in Campania, con pesanti ripercussioni sulla circolazione autostradale. Dalle 7 di mercoledì 21 ottobre è stato temporaneamente chiuso il nodo tra l'A1 Milano-Napoli e l'A30 Caserta-Salerno per i veicoli provenienti da Roma, a causa della manifestazione che interessa direttamente la tratta. Il blocco sta provocando almeno 3 chilometri di coda tra Caserta Nord e il bivio con l'A30. Risulta chiusa anche la stazione di Nocera Pagani in uscita da entrambe le provenienze. Un'ulteriore chiusura interessa il nodo tra l'A1 e la SP1 Casoria, per chi proviene da Roma ed è diretto verso la strada statale 7 Appia.