Salta l'intesa con Fedralog, in Calabria tir fermi fino al 27 ottobre

Nessuna revoca dei fermi, dunque, come accaduto in Sicilia nelle scorse ore: "Unica novità - ha spiegato Pansini - sono gli ulteriori 60 milioni relativi alle mensilità di settembre e ottobre, che però una volta assegnate non riusciranno nemmeno a coprire il costo del gasolio". I blocchi proseguono anche in Campania, dove vengono mantenuti presidi fissi all'esterno dei caselli autostradali di Nola, sull'A30 Caserta-Salerno, e sull'A1 Milano-Napoli, nella zona degli Interporti di Nola e di Maddaloni-Marcianise. E così rimarranno ancora vuoti, gli scaffali dei supermercati, soprattutto nelle province di Caserta e Napoli, ma anche nel Molise, dove scarseggiano soprattutto frutta, verdura e prodotti imbustati.