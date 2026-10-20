Sicilia, il Comitato degli autotrasportatori revoca il fermo dei mezzi: "Positivo incontro con Salvini"

Per il Cts i punti chiave dell'accordo che il ministero si è impegnato a rendere operativi sono: sblocco immediato dei pagamenti arretrati ed erogazione dei fondi per il Sea Modal Shift (Sms) relativi alle annualità 2023/2024 e 2025/2026, per un valore di circa 104 milioni di euro; incremento dei fondi con lo stanziamento di ulteriori 50 milioni di euro per la terza annualità (2026/2027); credito d'imposta sul gasolio e sblocco immediato di 430 milioni di euro relativi alle domande già presentate, che dovranno essere resi subito spendibili nel cassetto fiscale; rappresentanza istituzionale, con inclusione stabile del Cts in tutti i tavoli istituzionali dedicati alla mobilità e ai trasporti, compresa la nuova consulta, per garantire la tutela delle aziende del Meridione d'Italia.