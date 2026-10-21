Blocco autotrasportatori: fermata anche la produzione della mozzarella di bufala

Il blocco degli autotrasportatori che da settimane interessa il Sud Italia ha prima rallentato e poi quasi fermato la filiera della mozzarella di bufala. Lo stop di camion e tir, a causa del caro carburante, ha provocato parecchie difficoltà a uno dei prodotti simbolo della Campania. L'allarme è arrivato dal Consorzio di tutela che parla di una crisi grave. Gli allevamenti non riescono a fare arrivare il latte ai produttori e, di conseguenza, i caseifici restano chiusi.