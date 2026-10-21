Protesta tir, nei supermercati di Napoli tra scaffali vuoti e disagi

Per il parlamentare campano l'incontro di ieri a Milano tra il ministro dei Trasporti Matteo Salvini e i rappresentanti degli autotrasportatori non basta ma serve un "tavolo di crisi continuo" organizzato dal governo. "Entro una settimana rischiamo la crisi con una parte consistente delle famiglie senza approvvigionamenti", spiega Borrelli sottolineando che la corsa a fare le scorte nei supermercati è stata un errore perché "i prodotti non mancano".