Il caro carburanti non è un problema che riguarda solo automobilisti e autotrasportatori, ma anche le compagnie aeree, soprattutto da questo inverno e dal 2027. A lanciare l'allarme è il Ceo di Ryanair, Michael O'Leary, secondo il quale le tariffe aeree europee vedranno il loro "più grande aumento della storia" il prossimo anno, con rincari fino al 20%. L'amministratore delegato attribuisce questa previsione - fatta durante una conferenza stampa a Bruxelles il 20 ottobre - a tre fattori: l'aumento del costo del carburante per aerei (jet fuel) dopo l'inizio della guerra tra Usa, Israele e Iran; la limitata copertura finanziaria di molte compagnie aeree contro il rialzo dei prezzi del carburante, compresa Ryanair, coperta per appena il 15% dei costi del prossimo anno a 85 dollari al barile; e la minore disponibilità di posti sul mercato a causa di fallimenti e fusioni tra compagnie.