Cuba, continuano i blackout: guasto lascia al buio parte della zona orientale

Un altro, ennesimo blackout ha colpito nella giornata del 10 ottobre la parte orientale di Cuba, secondo quanto affermato dalla compagnia elettrica nazionale. Questa interruzione della corrente è solo l'ultima di una serie incessante di stop e il tutto accade mentre l'isola è alle prese con il blocco petrolifero statunitense che dura da mesi. L'ultimo grande episodio si era verificato neanche un mese fa: un guasto alle linee di trasmissione nella parte occidentale del Paese avrebbe provocato il collasso della rete e milioni di persone erano rimaste al buio.