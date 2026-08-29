Cuba, la crisi si aggrava: blackout, acqua razionata e sanità sotto pressione

Strettamente legata alla crisi energetica è anche quella idrica. Gli impianti che pompano e distribuiscono l'acqua hanno bisogno di elettricità. Quando la rete idrica viene interrotta per molte ore, anche l'approvvigionamento può fermarsi o diventare irregolare. La Paho, l'Organizzazione Panamericana della Sanità, ha documentato le conseguenze delle interruzioni energetiche e delle difficoltà infrastrutturali sui servizi essenziali nell'isola. "Le attuali difficoltà che incidono sull’approvvigionamento energetico a Cuba stanno compromettendo i sistemi idrici, igienico-sanitari e alimentari di fondamentale importanza, aumentando il rischio di trasmissione di malattie di origine idrica e alimentare. Le interruzioni nella disponibilità di energia incidono sulle operazioni di approvvigionamento idrico e di trattamento delle acque, poiché oltre l’80% dei sistemi di pompaggio dipende dall’elettricità, limitando l’accesso all’acqua potabile sicura e compromettendo le condizioni igieniche", si legge in un rapporto della Pan American Health Organization risalente allo scorso marzo, che classifica come "molto alto" il livello di rischio collegato alle malattie connesse all'acqua e agli alimenti. "Le limitazioni nella disponibilità di carburante restringono ulteriormente la distribuzione dell’acqua tramite autocisterne e il trasporto di generi alimentari, riducendo l’accesso ai beni essenziali e indebolendo la capacità di risposta alle emergenze". Il problema è quindi più ampio della semplice disponibilità fisica di acqua: la mancanza di energia può impedire di pomparla, trattarla e distribuirla regolarmente, creando ulteriori rischi per la salute pubblica.