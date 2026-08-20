Usa, Rubio annuncia nuove sanzioni contro Cuba per aumentare la pressione sul regime

"L'amministrazione Trump non resterà a guardare mentre una potenza straniera ostile cerca di sfruttare le nostre libertà ingannando e corrompendo cittadini americani con menzogne, tecniche di spionaggio e altre condotte illecite, nell'ambito della missione del regime di esportare nel mondo marxismo, risentimento razziale e violenza comunista", ha dichiarato Rubio in una nota. Gli Stati Uniti avevano già sanzionato l'Icap a giugno. Le misure annunciate questa settimana colpiscono il presidente dell'organizzazione, Fernando Gonzalez Llort, la prima vicepresidente Noemi Ramona Rabaza Fernandez e la direttrice per il Nord America Leima Martinez Freire. "Solo pochi giorni fa, il regime ha tentato di sfruttare il centesimo anniversario della nascita del leader comunista e despota Fidel Castro per rilanciare questa rete sovversiva, accompagnando una nuova brigata di simpatizzanti internazionali all'Avana per creare collegamenti con esponenti del regime", ha dichiarato Rubio.