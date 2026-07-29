Cuba, nuovo record di blackout: il 74% dell'isola è senza elettricità

Cuba si prepara a una nuova giornata di blackout record. Secondo le previsioni della compagnia elettrica statale Une, nelle ore di massimo consumo di questo pomeriggio resterà senza corrente il 74% dell'isola. Si tratta della quota più elevata da quando, nel 2022, hanno iniziato a essere diffusi i dati ufficiali sul sistema elettrico.
Isola al buio
I precedenti picchi, pari al 72%, erano stati registrati il 5 e il 17 luglio. Per la fascia di maggiore domanda, la Une stima una capacità di generazione di appena 850 megawatt a fronte di un fabbisogno di 3.200 megawatt. Nove delle sedici unità termoelettriche del Paese risultano fuori servizio per guasti o manutenzione, compresa la centrale Antonio Guiteras, la più grande del Paese.
Crisi senza fine
Cuba è alle prese da oltre due anni con una gravissima crisi energetica che continua a mordere, aggravata dalla carenza di investimenti e di combustibile, che si traduce in interruzioni quotidiane dell'erogazione di energia elettrica e in ripetuti blackout nazionali.