Cuba attraversa una delle fasi più difficili della sua storia recente. Le strade sono sempre più deserte, i turisti che affollavano l'Havana sono sempre meno. Il settore, da sempre tra i principali motori dell'economia dell'isola, è ormai quasi completamente paralizzato a causa della combinazione tra sanzioni statunitensi, carenza di carburante e crescente isolamento internazionale. A fotografare la situazione è stato il primo ministro Manuel Marrero, durante un intervento davanti al Parlamento, spiegando che attualmente il 73% delle strutture alberghiere del Paese ha interrotto le attività. Una situazione che, secondo il governo dell'Avana, sta compromettendo in modo pesante la capacità del settore di accogliere visitatori stranieri.