Cuba, nuovo blackout sull'isola: milioni di persone senza elettricità

La crisi energetica sull'isola è aggravata oltretutto dalla carenza di carburante e di pezzi di ricambio per infrastrutture in gran parte obsolete. I due più recenti blackout nazionali si erano verificati all'inizio di agosto, dopo quelli di luglio e marzo. Anche quando la rete funziona, gli abitanti sono comunque costretti a sopportare interruzioni che possono durare oltre 30 ore. I blackout hanno ripercussioni sui trasporti, sugli orari di lavoro, sui voli e sui servizi essenziali, compresi acqua, internet e telefonia. All'Avana, entro il tramonto, l'elettricità era stata ripristinata per il 5% degli utenti.