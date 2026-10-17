Carburanti, in autostrada il prezzo medio del gasolio arriva a sfiorare i 2,3 euro al litro

Sfiora i 2,3 euro al litro il prezzo medio del gasolio sulla rete autostradale in modalità self service. È quanto emerge dai dati diffusi dal Mimit sulla base degli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi che indicano, sulla rete autostradale, un prezzo medio al self di 2,296 euro al litro per il gasolio, in aumento rispetto ai 2,278 di venerdì 16 ottobre. La benzina, sempre in autostrada, è invece al prezzo medio di 2,050 euro al litro (venerdì era di 2,248 euro). Il prezzo medio dei carburanti in modalità "self service" lungo la rete stradale nazionale è invece pari a 2,030 euro il litro per la benzina e 2,257 euro il litro per il gasolio.