Protesta autotrasportatori, gli industriali di Campania e Puglia: "Imprese al collasso, ora risposte"

Gli effetti del blocco dell'autotrasporto sono evidenti: dalle lunghe code ai distributori di benzina, alle scorte che scarseggiano nei supermercati e ora anche qualche industriale inizia a perdere la pazienza: "Se domani (giovedì 22 ottobre, ndr) la situazione non si sblocca ci fermiamo". A dirlo all'Ansa è Gloria Tenuta presidente e Amministratrice delegata di Gias (Gruppo industriale alimentari surgelati) di Mongrassano in provincia di Cosenza, eccellenza dell'agroalimentare calabrese specializzata nella produzione di alimenti surgelati, che da domani fermerà le linee produttive per la mancanza gli approvvigionamenti di materia prima. "Su 400 dipendenti l'interruzione lascerà a casa tra i 200 e i 300 lavoratori" spiega. "Il fermo della produzione scatta già da domani perché non abbiamo più spazio dove conservare la merce e mancano gli approvvigionamenti di materia prima. Il fermo dei trasporti mette in ginocchio la filiera agroalimentare, soprattutto quella del fresco: senza camion non possiamo ricevere i prodotti agricoli né spedire i trasformati".