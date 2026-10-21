Speciale Le proteste in Italia e in Europa
Gli effetti della protesta degli autotrasportatori

Napoli, la benzina scarseggia: lunghe code ai distributori

È corsa al rifornimento a Napoli e in tutta la Campania e qualche pompa di benzina ha già abbassato la saracinesca per esaurimento scorte

21 Ott 2026 - 12:11
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A Napoli e provincia, ma più in generale in tutta la Campania, qualche distributore ha già abbassato la saracinesca perché le scorte di benzina e diesel sono terminate, negli alti la situazione è critica con tantissime automobili e motorini in fila in quella che è diventata un vera e propria "corsa al pieno". Dunque, si fanno sentire e in maniera netta gli effetti del blocco dell'autotrasporto (relativo alla protesta per il caro gasolio) sia per quanto riguarda il carburante ma anche nei supermercati dove iniziano a mancare anche i beni di prima necessità.

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