Napoli, la benzina scarseggia: lunghe code ai distributori

A Napoli e provincia, ma più in generale in tutta la Campania, qualche distributore ha già abbassato la saracinesca perché le scorte di benzina e diesel sono terminate, negli alti la situazione è critica con tantissime automobili e motorini in fila in quella che è diventata un vera e propria "corsa al pieno". Dunque, si fanno sentire e in maniera netta gli effetti del blocco dell'autotrasporto (relativo alla protesta per il caro gasolio) sia per quanto riguarda il carburante ma anche nei supermercati dove iniziano a mancare anche i beni di prima necessità.