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Protesta degli autotrasportatori, attesa per il Cdm delle 12

Nel frattempo, il prezzo del gasolio sale e in autostrada raggiunge i 2,3 euro al litro

22 Ott 2026 - 10:45
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© Istockphoto/Ansa

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A seguito della protesta degli autotrasportatori contro il caro gasolio, è attesa per il Consiglio dei ministri che si terrà alle ore 12 di giovedì. L'esecutivo metterà a punto un decreto per riunire interventi sull'autotrasporto e risorse per l'agricoltura mettendo a disposizione oltre 100 milioni di euro per i rimborsi sul gasolio. "Nel provvedimento potrebbero trovare spazio anche altre norme come la sospensione di cinque mesi delle rate leasing, il surcharge fuel che spalma i costi sulla filiera e anche clausole di salvaguardia per i contratti orali", ha spiegato il viceministro Rixi.

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Non si sono ancora sciolti del tutto nel Sud Italia i blocchi stradali organizzati dagli autotrasportatori in protesta contro il caro carburanti. Chilometri di code, qualche denuncia di pneumatici tagliati ai Tir per impedirne la ripartenza, tonnellate di prodotti alimentari - ma anche farmaceutici - inchiodati all'asfalto lasciando deserti molti scaffali. Ma a pagare lo scotto dello sciopero sono anche gli aeroporti: nelle ultime ore alcuni scali del Mezzogiorno hanno iniziato a registrare qualche difficoltà nell'approvvigionamento del jet fuel A-1. Tanto da chiedere ai piloti e alle compagnie di rifornirsi altrove. 

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