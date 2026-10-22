A seguito della protesta degli autotrasportatori contro il caro gasolio, è attesa per il Consiglio dei ministri che si terrà alle ore 12 di giovedì. L'esecutivo metterà a punto un decreto per riunire interventi sull'autotrasporto e risorse per l'agricoltura mettendo a disposizione oltre 100 milioni di euro per i rimborsi sul gasolio. "Nel provvedimento potrebbero trovare spazio anche altre norme come la sospensione di cinque mesi delle rate leasing, il surcharge fuel che spalma i costi sulla filiera e anche clausole di salvaguardia per i contratti orali", ha spiegato il viceministro Rixi.