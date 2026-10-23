Protesta Tir, un agricoltore in Puglia: "I ristori sono piccole boccate di ossigeno"

Dopo le misure di sostegno da parte del Governo all'autotrasporto, all'agricoltura e alla pesca, la troupe di "Dritto e Rovescio" è in Puglia per documentare la situazione di alcuni agricoltori. "I ristori dati al mondo agricolo sono delle piccole boccate di ossigeno. Lo Stato ha capito che il popolo ha bisogno di rimedi" commenta Salvatore Moffa.