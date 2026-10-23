Speciale Le proteste in Italia e in Europa
Dopo giorni di scioperi

Protesta dei tir, rimossi nella notte i blocchi stradali in Campania

Restano chiuse ancora molte pompe di benzina, lunghe file davanti a quelle aperte

23 Ott 2026 - 08:30
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© Ansa

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Sono stati rimossi nella notte, nel Casertano e nel Salernitano, tutti i presidi degli autotrasportatori e degli agricoltori sulla rete autostradale in Campania. Sciolto dai manifestanti anche il presidio a Napoli, nella zona del varco Bausan. Ancora molti i distributori di carburante che mostrano il tutto esaurito, mentre davanti alle pompe aperte si registrano lunghe file. Lento il ritorno alla normalità per i supermercati, rimasti completamente vuoti o comunque privi di gran parte dei prodotti e per i quali ora ricomincerà il graduale approvvigionamento.

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