"Lui non ha fatto niente. Non c'è stata alcuna condotta istigatoria alle violenze, non c'è il terrorismo, non c'è alcun reato". Così i legali di Youssef Siher, Benedetto Ciccarone e Yasmina Abu Sharar, dopo l'udienza in carcere. "Abbiamo contestato le imputazioni dal punto di vista del diritto". Per gli avvocati non ci sarebbe né il pericolo di fuga né "gravi indizi di colpevolezza né esigenze cautelari". Secondo i difensori Siher sta bene ed è tranquillo: "Non siamo sorpresi in termini assoluti, considerata l'aria politica che tira, però nello specifico sì. Non ha commesso nessun reato".