Movimento 17 ottobre, la professoressa di Youssef Siher: "Contro di lui gogna mediatica"

Giunchi l'immagine del giovane emersa nel dibattito pubblico: "Io lo ricordo come un ragazzo studioso, molto intelligente e come un idealista". Un ritratto lontano, secondo la docente, da quello descritto in questi giorni: "Un ragazzo molto in gamba, timido, riservato e non sicuramente corrispondente al profilo che è stato costruito sui media - ha spiegato al programma di Rete 4 -. Ovviamente ci sono delle indagini in corso e su quello che lui avrebbe detto o fatto non mi posso pronunciare".