La relatrice di Youssef Siher lo difende, l'Università Statale di Milano: "Parole non attribuibili all'Ateneo"

Le dichiarazioni della professoressa Elisa Giunchi, ex relatrice di Youssef Siher, indagato per gli scontri di piazza del weekend del 17 ottobre, "non sono in alcun modo attribuibili" all'Università Statale di Milano. Con una nota ufficiale, l'ateneo del capoluogo lombardo si è dissociato dalle parole pronunciate dalla docente in un'intervista al Tg4, in cui aveva accusato i media di "gogna mediatica vergognosa", tanto che "alcune testate giornalistiche lo hanno condannato sostanzialmente mentre le indagini sono ancora in corso".