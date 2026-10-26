La professoressa di Youssef Siher: "Contro di lui gogna mediatica"

"Qualsiasi cosa abbia scritto e detto non è certo un agitatore, anzi un ragazzo abbastanza timido e non carismatico - racconta Gunchi - e qualsiasi cosa gli abbia detto e scritto non merita di essere condannato dai media ancor prima che la magistratura ci dica cosa effettivamente è successo. Questo non lo merita, perché la sua vita adesso è stata rovinata e io vorrei che in futuro ci fossero delle cause per diffamazione contro tutti i giornalisti che l'hanno accusato di essere la mente dietro le violenze di Milano.