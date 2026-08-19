Il marito di Carmela Bifano, la 72enne uccisa ieri con alcuni colpi alla testa, forse con una pietra, in un fondo agricolo a Villaggio Frassa nell'area urbana di Corigliano a Corigliano-Rossano, è stato sottoposto a fermo all'alba di mercoledì. Il fermo è stato disposto dalla Procura della Repubblica di Castrovillari al termine di un lungo interrogatorio nel Commissariato di Corigliano-Rossano della Polizia, che conduce le indagini. Era stato lo stesso uomo, Pietro Scintu, di 80 anni, originario della Sardegna, a dare l'allarme il giorno prima, dicendo di avere trovato la moglie riversa a terra e aggiungendo di avere visto due uomini allontanarsi. Scintu, sembra, aveva trascorso la giornata insieme alla moglie nell'agrumeto della coppia. Gli investigatori della Polizia del Commissariato dell'area urbana di Rossano e della Squadra mobile di Cosenza, dopo i primi accertamenti, lo hanno portato in commissariato per interrogarlo e da lì è scattato il provvedimento di fermo. Nella zona dove è stato trovato il corpo hanno lavorato tutto il giorno i tecnici della Polizia scientifica per i rilievi.