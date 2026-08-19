Cattolica, si getta con la moglie in auto nel porto: coppia salvata dai passanti

Tragedia sfiorata nel Riminese. Dopo un feroce litigio tra marito e moglie in auto, l'uomo compie il folle gesto: percorre a tutta velocità con la vettura la banchina del porto del canale di Cattolica e si getta poi in mare. Seduto al suo fianco, c'era la moglie. La vettura è precipitata poco dopo le 16.30 nel pomeriggio di mercoledì19 agosto. La coppia è stata salvata da alcuni passanti.
La vicenda
Secondo una prima ricostruzione il marito ha compiuto la manovra azzardata perché intenzionato a farla finita e uccidere la moglie. Nell'impatto con l'acqua le portiere si sono aperte e, mentre il vicolo si inabissava, i due sono riusciti a uscire dall'auto. Sono stati tratti in salvo da alcune persone presenti sulla banchina, che si sono gettate in mare.
L'uomo in fuga
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Mentre i sanitari prestavano i primi soccorsi a marito e moglie, all'improvviso l'uomo, appena si è ripreso, è fuggito tra gli scogli facendo perdere le proprie tracce. La donna è stata portata in ospedale per accertamenti ma, a quanto si apprende, solo in via precauzionale e non sarebbe quindi in pericolo di vita. L'uomo è attualmente ricercato dalle forze dell'ordine. Sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine per ricostruire con esattezza la dinamica dell'accaduto.