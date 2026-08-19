Cattolica, si getta con la moglie in auto nel porto: coppia salvata dai passanti

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Mentre i sanitari prestavano i primi soccorsi a marito e moglie, all'improvviso l'uomo, appena si è ripreso, è fuggito tra gli scogli facendo perdere le proprie tracce. La donna è stata portata in ospedale per accertamenti ma, a quanto si apprende, solo in via precauzionale e non sarebbe quindi in pericolo di vita. L'uomo è attualmente ricercato dalle forze dell'ordine. Sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine per ricostruire con esattezza la dinamica dell'accaduto.