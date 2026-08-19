Tania Terrin uccisa dall'ex, una vicina di casa: "Abbiamo sentito le urla"

La porta dell’abitazione, però, è rimasta chiusa fino all’arrivo dei carabinieri, che l’hanno aperta dopo vari tentativi. "Sono entrati anche da me, per chiedere se ci fossero finestre da cui poter accedere alla casa di Tania", spiega la donna, ricordando l’agitazione di quei minuti e il timore che qualcosa di grave fosse accaduto. Poi aggiunge, con un filo di voce: "Era una ragazza buona".