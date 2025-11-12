Al via le nuove regole per accedere ai siti porno in Italia: ecco cosa cambia per gli utenti

Ed è qui che emerge il paradosso di questa normativa. L'obiettivo dichiarato è proteggere i minori dall'accesso a contenuti inappropriati. Il risultato pratico, però, rischia di essere l'opposto: con la migrazione degli utenti verso siti meno noti e non soggetti a regolamentazione, il livello di guardia e protezione è destinato ad abbassarsi, invece del contrario. I siti più grandi e affermati, quelli che ora devono verificare l'età, sono anche quelli che storicamente hanno investito di più in moderazione dei contenuti, rispetto delle normative sul diritto d'autore e sicurezza informatica. Spingerli ai margini significa potenzialmente esporre utenti - adulti e minori - a rischi maggiori.