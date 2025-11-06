I media locali riferiscono che Namewee avrebbe contattato i soccorsi intorno alle 12:30 del 22 ottobre, dopo aver trovato la donna priva di sensi nel bagno dell’albergo. Gli agenti, intervenuti sul posto, avrebbero rinvenuto accanto al corpo nove pillole blu, presumibilmente ecstasy.

L’artista, accusato di uso e possesso di droga illegale è stato subito arrestato, ma ha negato ogni coinvolgimento, sebbene, secondo la polizia, i test tossicologici hanno rivelato tracce di anfetamine, metanfetamina, ketamina e THC.

Dopo essersi dichiarato non colpevole, Namewee è stato temporaneamente rilasciato su cauzione. Nei giorni successivi ha denunciato la stampa locale accusandola di “inseguire ombre” e di aver diffuso notizie distorte sul caso.

La polizia intanto ha riclassificato il decesso della giovane come omicidio e arrestato di nuovo il rapper mettendolo in custodia cautelare per "contribuire alle indagini".

Secondo il suo legale, Namewee si è presentato spontaneamente alle autorità: “Non scapperò”, ha dichiarato l’artista in un video pubblicato su Instagram, assicurando piena collaborazione con gli inquirenti e promettendo di fornire risposte “al pubblico e alla famiglia in lutto”.

Il capo della polizia di Kuala Lumpur, Fadil Marsus, ha dichiarato intanto ai giornalisti che Namewee si era "nascosto" dopo che il caso di Hsieh era stato riclassificato da "morte improvvisa" a omicidio, sottolineando che è in attesa dei risultati dell'autopsia e degli esami tossicologici per stabilire la reale causa della morte.