La donna è stata trovata senza vita due settimane fa nella vasca da bagno di un hotel di Kuala Lumpur
Il rapper malese Namewee è stato arrestato in relazione alla morte della nota influencer taiwanese Iris Hsieh, trovata senza vita due settimane fa nella vasca da bagno di un hotel di Kuala Lumpur. Secondo quanto riferito dalla polizia malese, come si legge su BBC, l’artista 42enne sarebbe stato l’ultima persona vista con la donna, 31 anni, giunta in Malesia per discutere di un progetto video che Namewee avrebbe dovuto dirigere.
I media locali riferiscono che Namewee avrebbe contattato i soccorsi intorno alle 12:30 del 22 ottobre, dopo aver trovato la donna priva di sensi nel bagno dell’albergo. Gli agenti, intervenuti sul posto, avrebbero rinvenuto accanto al corpo nove pillole blu, presumibilmente ecstasy.
L’artista, accusato di uso e possesso di droga illegale è stato subito arrestato, ma ha negato ogni coinvolgimento, sebbene, secondo la polizia, i test tossicologici hanno rivelato tracce di anfetamine, metanfetamina, ketamina e THC.
Dopo essersi dichiarato non colpevole, Namewee è stato temporaneamente rilasciato su cauzione. Nei giorni successivi ha denunciato la stampa locale accusandola di “inseguire ombre” e di aver diffuso notizie distorte sul caso.
La polizia intanto ha riclassificato il decesso della giovane come omicidio e arrestato di nuovo il rapper mettendolo in custodia cautelare per "contribuire alle indagini".
Secondo il suo legale, Namewee si è presentato spontaneamente alle autorità: “Non scapperò”, ha dichiarato l’artista in un video pubblicato su Instagram, assicurando piena collaborazione con gli inquirenti e promettendo di fornire risposte “al pubblico e alla famiglia in lutto”.
Il capo della polizia di Kuala Lumpur, Fadil Marsus, ha dichiarato intanto ai giornalisti che Namewee si era "nascosto" dopo che il caso di Hsieh era stato riclassificato da "morte improvvisa" a omicidio, sottolineando che è in attesa dei risultati dell'autopsia e degli esami tossicologici per stabilire la reale causa della morte.
Il vero nome del rapper è Wee Meng Chee e da anni è uno degli artisti più discussi e controversi del Sud-est asiatico per la natura provocatoria dei suoi brani. Spesso visto con un berretto e occhiali da sole, ha guadagnato popolarità e notorietà per la prima volta nel 2007 con il suo remake dell'inno nazionale della Malesia, "Negaraku", che prendeva in giro il governo.
Il video musicale è diventato rapidamente virale su YouTube e le autorità hanno preso in considerazione l'idea di accusarlo di sedizione, ma non hanno proceduto dopo che lui ha presentato pubbliche scuse e ha rimosso la clip.
Nel 2016 è stato arrestato per il video “Oh My God”, in cui rappava davanti a luoghi di culto, episodio che portò a quattro giorni di detenzione per oltraggio alla religione.
Nel 2021 ha pubblicato “Fragile”, una canzone satirica che criticava il nazionalismo online dei giovani cinesi e affrontava temi sensibili come Xinjiang e Taiwan. Il brano fu vietato in Cina ma riscosse enorme successo a Taiwan. “Essere bandito fa parte del mio lavoro creativo”, dichiarò allora alla BBC aggiungendo: "Alcuni pensano che il mio lavoro sia controverso, o che abbia sempre oltrepassato il limite e a volte ho intenzione di farlo... Se penso che più persone dovrebbero essere informate su certi argomenti, voglio che più persone se ne interessino".
Namewee, che conta 3,6 milioni di iscritti su YouTube e oltre 850.000 follower su Instagram, ha collaborato con artisti come Power Station e Kimberly Chen, ottenendo diverse candidature ai Golden Melody Awards di Taiwan. È anche attivo nel cinema come attore e regista, spesso al centro di controversie per i temi affrontati nei suoi film.
Rispetto al rapper, l’influencer Iris Hsieh aveva una fama più circoscritta ma un forte seguito online. Soprannominata dai fan la “dea infermiera”, si era laureata in infermieristica alla Central Taiwan University of Science and Technology. Dal 2019 aveva conquistato visibilità sui social per i suoi contenuti fotografici e nel 2020 aveva pubblicato un album personale dal titolo Angel Heart. Aveva circa 545.000 follower su Instagram, nonostante diversi profili fossero stati sospesi per violazioni delle linee guida. Nel 2022 aveva aperto un account su OnlyFans, dove era particolarmente attiva.
Hsieh era apparsa nel video musicale di Namewee per China Reggaeton, canzone pubblicata nel gennaio 2020.