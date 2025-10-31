Dal 12 novembre stop all'accesso libero a 48 siti porno: c’è anche PornHub

Il provvedimento stabilisce un sistema di sanzioni graduali per i gestori che non si adeguano alle nuove regole. Nei casi più gravi, AgCom potrà ordinare l'oscuramento temporaneo o permanente dei siti accessibili dall'Italia. La misura, ha spiegato l'Autorità, mira a "rafforzare la tutela dei minori e promuovere un uso consapevole e sicuro della rete". Le verifiche sull'attuazione della norma proseguiranno nei mesi successivi all'entrata in vigore del blocco. Le nuove disposizioni entreranno in vigore dal 12 novembre, data a partire dalla quale i gestori dei siti dovranno garantire sistemi di verifica dell'età pienamente operativi, come previsto dal Decreto Caivano e dalla delibera AgCom 96/25/CONS.