Salerno, la diagnosi di gravidanza extrauterina e il farmaco abortivo: così è morta Anna a 36 anni
"All'autopsia è necessaria anche la presenza di un medico specialista in ginecologia. Ho chiesto che ne venga nominato uno che non esercita in regione per maggiore trasparenza", ha affermato la legale della famiglia della vittima
Il coronamento di un sogno, quello di diventare mamma, si è trasformato in un calvario dall'esito fatale per la 36enne salernitana Anna Boffa. La donna, di professione insegnante, stava aspettando un bambino insieme al marito Giovanni, agente di polizia con il quale si era sposata sette anni fa. Poi la diagnosi: gravidanza extrauterina. La gestazione viene interrotta subito all'ospedale di Lagonegro, in Basilicata, al fine di salvaguardare la salute della donna alla quale viene somministrato un farmaco. Anna fin dall'inizio della terapia comincia a sentirsi male, le sue condizioni precipitano velocemente e, dopo soli sette giorni, muore. Sul caso sono state aperte due indagini. La prima è stata avviata dalla procura di Salerno che ha già disposto il sequestro delle cartelle cliniche; la seconda è stata avviata dall'azienda ospedaliera. "So che otterrà la giustizia che merita", ha scritto il marito sui social.
La lieta notizia e la diagnosi: gravidanza extrauterina
Anna Boffa, 36enne originaria di Palomonte ma residente a Postiglione, nell'entroterra salernitano, era sposata da sette anni con Giovanni, agente di polizia. La coppia scopre di aspettare un bambino ma la gioia viene interrotta presto da una diagnosi. Quella di Anna è una gravidanza extrauterina e, in quanto tale, va interrotta subito per salvaguardare la sua salute.
I ricoveri e la morte
L'insegnante effettua una prima visita di controllo all'ospedale San Carlo di Potenza. Qualche giorno dopo si reca all'ospedale di Lagonegro, sempre in Basilicata. Qui viene ricoverata per cinque giorni e viene sottoposta alla terapia farmacologica del caso. L'intervento chirurgico, nel suo caso, non è indispensabile. Anna comincia a sentirsi male sin dall'inizio della terapia e viene quindi trasferita all'ospedale Ruggi di Salerno. Le sue condizioni, però, non migliorano e sette giorni dopo succede l'irreparabile: la donna muore.
Disposta l'autopsia sul cadavere
La famiglia dell'insegnante ha presentato denuncia per conoscere la verità su quanto accaduto. Il pm ha disposto il sequestro della salma che verrà sottoposta ad autopsia e il sequestro di ogni documentazione utile a chiarire cosa sia successo alla 36enne. Tuttavia la data per l'esame autoptico sul corpo della donna non è stata ancora fissata in quanto l'avvocato che tutela la famiglia di Anna, Annarita Manzo, ha chiesto che non sia nominato un solo medico legale. "È necessaria anche la presenza di un medico specialista in ginecologia. Ho chiesto che ne venga nominato uno che non esercita in regione per maggiore trasparenza", ha affermato la legale.
Gli alunni di Anna: "Quello che ci hai lasciato resta per sempre"
"Te ne sei andata troppo presto, ma quello che ci hai lasciato resta per sempre. Riposa in pace, prof. Le vorremo sempre bene". Così hanno scritto gli alunni della 5C - la sua prima classe - dell'Istituto Corbino di Contursi Terme per ricordare l'amata insegnante. Da due anni Anna prestava servizio presso il Marco Tullio Cicerone di Sala Consilina. Antonella Vairo, la preside, la ricorda per la grande passione per l'insegnamento e la dedizione verso gli studenti. La tragedia ha colpito anche la comunità di Postiglione, Comune dove Anna risiedeva. Per il sindaco, Carmine Cennamo, "la perdita di una giovane donna a suscita profonda commozione in tutta la comunità. A quanti hanno conosciuto e voluto bene ad Anna, auguriamo di trovare conforto nell’affetto reciproco e nei ricordi condivisi. Che il legame con lei possa continuare a essere una fonte di forza nei giorni a venire".