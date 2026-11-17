La famiglia dell'insegnante ha presentato denuncia per conoscere la verità su quanto accaduto. Il pm ha disposto il sequestro della salma che verrà sottoposta ad autopsia e il sequestro di ogni documentazione utile a chiarire cosa sia successo alla 36enne. Tuttavia la data per l'esame autoptico sul corpo della donna non è stata ancora fissata in quanto l'avvocato che tutela la famiglia di Anna, Annarita Manzo, ha chiesto che non sia nominato un solo medico legale. "È necessaria anche la presenza di un medico specialista in ginecologia. Ho chiesto che ne venga nominato uno che non esercita in regione per maggiore trasparenza", ha affermato la legale.