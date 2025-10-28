Benjamin Mascolo rivela: "Abbiamo perso due bambini prima di Athena"

Dopo essere diventato papà, il cantante racconta di aver vissuto due grandi dolori: "Mia figlia ha guarito le ferite, ma le cicatrici sono rimaste"
Benjamin Mascolo ha raccontato sui social di aver vissuto il dolore di due aborti prima della nascita di Athena, la figlia nata dall'amore con Greta Cuoghi, a inizio ottobre. "L’amore che oggi provo, nel tenere mia figlia tra le mani, nasce anche da quella paura di perderla prima ancora che arrivasse", ha scritto il cantante, 32 anni.
Il cantante del duo Benji e Fede, a corredo di una foto che ritrae due quadri con due ecografie, ha raccontato la dolorosa esperienza insieme alla moglie Greta Cuoghi, partendo da una riflessione: "Un uomo, sopravvissuto a una rischiosa operazione al cuore, raccontò che nei pochi minuti in cui era clinicamente morto aveva visto il Paradiso. Disse che lì, i genitori conoscono e vivono con i figli mai nati. Che le madri possono crescere quei bambini perduti in gravidanza. È difficile crederci, soprattutto perché la scienza non lo conferma. E forse non lo saprò mai, se è vero. Non so nemmeno se, alla fine dei titoli di coda, mi ritroverò davvero in quel luogo dove si dice riposino i puri di spirito".
E ha poi raccontato: "La nascita di nostra figlia ha guarito quelle ferite, ma le cicatrici sono rimaste. Quando succede, hai paura a parlarne: temi di non essere capito, o peggio, di essere giudicato. Ti chiedi se c’è stato un errore, se fosse troppo presto o troppo tardi. Ma solo chi ci è passato davvero sa di cosa parlo". La prima volta ha usato tutta la sua forza per consolare la moglie, scrive Benjamin. La seconda è stata tosta: "È arrivata così all’improvviso che, usciti dallo studio medico, mi sono accovacciato sul marciapiede in centro a Milano, a pochi passi da una chiesa, con la faccia affondata tra le ginocchia e lei che cercava, con tutta la sua forza, di tenermi in piedi".
E ha conclude con una speranza: "Forse è per questo che spero, con tutta l’anima, che quel signore abbia detto la verità. Che esista davvero un luogo dove potrò incontrare quei bambini che non ho avuto modo di amare su questa terra. E se anche fosse solo un’illusione, voglio crederci lo stesso. Perché dentro quel desiderio di rivederli c’è la mia fede più sincera: quella che nasce dal dolore e dalla gratitudine mescolati insieme. L’amore che oggi provo, nel tenere mia figlia tra le mani, nasce anche da quella paura di perderla prima ancora che arrivasse". Sposati dal 2023, Benjamin Mascolo e Greta Cuoghi avevano annunciato di essere in attesa di un bambino a luglio.