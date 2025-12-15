Perdita fetale, perché il dramma di Raffaella Fico è anche una sofferenza condivisa

I numeri in Italia e le prospettive - In Italia il tasso di morte fetale tardiva (stillbirth) è di circa 2,6–2,8 casi ogni 1.000 nascite, un dato leggermente inferiore alla media europea. Secondo i sistemi di sorveglianza perinatale coordinati dall’Istituto Superiore di Sanità, ogni anno si registrano diverse centinaia di morti fetali in utero oltre la soglia delle 22–24 settimane di gestazione. Le perdite fetali nel secondo e terzo trimestre rappresentano una quota minoritaria rispetto agli aborti spontanei precoci, ma hanno un impatto clinico ed emotivo particolarmente rilevante. Le cause più frequentemente associate includono complicanze placentari, anomalie congenite, infezioni, patologie materne e, in una percentuale significativa di casi, cause non identificabili. Dal punto di vista sanitario, una perdita fetale non compromette automaticamente la possibilità di una futura gravidanza. Gli esperti sottolineano che, nella maggior parte dei casi, con adeguato monitoraggio medico, è possibile affrontare una nuova gestazione in sicurezza. Ma serve un percorso di assistenza sanitaria e psicologica che non si limiti alla gestione clinica dell’evento: oltre all'indagare su eventuali fattori di rischio è necessario un supporto psicologico per affrontare le conseguenze emotive. Secondo studi clinici, fino a una donna su tre può sviluppare sintomi di ansia o depressione dopo la perdita di una gravidanza, soprattutto quando questa avviene in stadi avanzati.