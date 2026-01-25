Lecco, investita dalla moto perse il bambino: risarcita di 250mila euro

Nel 2021 venne investita da una moto mentre andava a fare la spesa: l'urto fu violentissimo e perse il bambino che portava in grembo. Accadde a Lecco, proprio davanti all'ospedale Manzoni. A distanza di cinque anni il Tribunale ha condannato in solido il conducente e la compagnia assicurativa a risarcirla di circa 250mila euro.