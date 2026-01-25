Lecco, investita dalla moto perse il bambino: risarcita di 250mila euro
Nel 2021 venne sbalzata a terra mentre attraversava la strada per andare a fare la spesa
© Da video
Nel 2021 venne investita da una moto mentre andava a fare la spesa: l'urto fu violentissimo e perse il bambino che portava in grembo. Accadde a Lecco, proprio davanti all'ospedale Manzoni. A distanza di cinque anni il Tribunale ha condannato in solido il conducente e la compagnia assicurativa a risarcirla di circa 250mila euro.
Il giorno della tragedia
La donna al tempo aveva 36 anni. Stava attraversando la strada per andare a fare la spesa. Davanti l'ospedale Manzoni venne investita da una moto e sbattuta a terra. I soccorsi furono immediati ma non riuscirono a scongiurare l'esito peggiore: la morte del bambino che portava in grembo.
La sentenza
Il giudice Marta Paganini del tribunale di lecco ha condannato in solido il conducente della moro e la compagnia assicurativa con circa 250mila euro per tutti i danni subiti nell'incidente. In particolare per quelli da "dolore da sofferenza oggettiva" in seguito all'aborto. Per l'assicurazione il risarcimento non avrebbe dovuto superare i 100mila euro.