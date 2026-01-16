Palermo, i bimbi disturbano giocando: parrocchia deve risarcire di 45mila euro ai condomini

La vicenda, raccontata su Repubblica-Palermo, comincia nel 2015 e si conclude lo scorso novembre con la decisione del giudice Filippo Lo Presti, dopo che un tentativo di conciliazione era andato a vuoto nello scorso aprile, quando la parrocchia aveva offerto ai condomini un risarcimento di 5mila euro, rifiutato. I residenti del civico 42 di via Parlatore, che s'affaccia sull'atrio della parrocchia, sostengono che l'attività dei bambini (ma anche di ragazzi e adulti) va avanti dalle 16 alle 20 e nei fine settimana fino a mezzanotte.