Treviso, minorenne abusò di una ragazzina: i genitori condannati al risarcimento

Il fatto risale al 2012 e, quattro anni dopo, l'esecutore della violenza era stato condannato in via definitiva a un anno e due mesi di reclusione. Raggiunta la maggiore età, nel 2019, la vittima e i genitori hanno chiesto il risarcimento dei danni in sede civile. Una consulenza tecnica d'ufficio ha, inoltre, accertato nella giovane la presenza di un disturbo post-traumatico da stress di grado moderato e un danno biologico permanente del 19%.