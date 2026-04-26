"Si tratta di un caso di gravidanza non percepita: la donna non ha consapevolezza e il corpo non manda i segnali classici". È su questa definizione che la psicoterapeuta Alessandra Bramante fonda la sua lettura del caso di Chiara Petrolini, la 22enne condannata a 24 anni e tre mesi di carcere per l'omicidio del secondo bimbo partorito in casa. Al Corriere della Sera, Bramante sostiene che la giovane non fosse nella condizione di comprendere fino in fondo ciò che stava vivendo.