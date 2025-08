Dj Godzi morto a Ibiza, la procura italiana sequestra la salma: ipotesi è omicidio preterintenzionale

La famiglia Noschese contesta con forza la ricostruzione spagnola. Il padre, Giuseppe Noschese, detto Pino, ex primario del Cardarelli, ha presentato denuncia per omicidio volontario sia in Spagna che in Italia. Secondo quanto appreso da un amico del figlio, Michele sarebbe stato "colpito dagli agenti durante il fermo" e sarebbe deceduto subito dopo. In un’intervista, Pino Noschese ha dichiarato: "Non entro nel merito di quello che è successo, ma in Italia se una persona è in forte stato di agitazione, è dispnoico, cioè ha una insufficienza respiratoria, si chiama un servizio di assistenza sanitaria e non si chiede invece l’intervento della polizia". La famiglia ritiene che la prima autopsia, eseguita in Spagna, sia stata poco trasparente. Le nuove analisi effettuate in Italia (TAC e risonanza magnetica) indicherebbero lesioni compatibili con un pestaggio.