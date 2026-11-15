Prato, latitante trovato nascosto in uno scatolone
Cinese 52enne era in un opificio abusivo, dove sono stati arrestati per sfruttamento del lavoro tre imprenditori della stessa nazionalità. L'uomo era ricercato perché condannato per sfruttamento della prostituzione a Rovigo
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Tra i lavoratori presenti in un opificio abusivo di Montemurlo (Prato) c'era anche un latitante, che, durante il blitz, si era nascosto in uno scatolone. L'uomo, un 52enne cinese, era stato condannato sei anni fa per sfruttamento della prostituzione a Rovigo. Nel corso dell'operazione, in manette anche tre imprenditori, come lui di nazionalità cinese, con l'accusa di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro e di assunzione di manodopera priva di permesso di soggiorno.
Il blitz nell'opificio abusivo
L'indagine, coordinata dalla procura di Prato, è stata condotta con il contributo dei carabinieri del comando Tutela del Lavoro, del comando provinciale di Prato, della sezione cyber investigation del comando provinciale di Firenze, dell'Ispettorato del lavoro e del Gruppo anti sfruttamento dell'Asl Toscana Centro, oltre che di consulenti informatici e mediatori linguistici e ha riguardato un opificio di pronto moda a Montemurlo (Prato) dove i lavoratori sarebbero stati costretti a svolgere turni di 12 ore al giorno, sette giorni su sette, senza ferie né riposi, con decurtazioni di 50 euro per ogni giorno di assenza, paghe in contanti (o a cottimo per gli irregolari) ben al di sotto dei minimi contrattuali.
Tutto è partito dalla denuncia presentata il 6 luglio da un lavoratore pakistano e ha portato all'individuazione dell'impresa di produzione di capi d'abbigliamento e stireria, che sarebbe stata gestita di fatto dai tre arrestati: marito, moglie, formalmente titolare dell'attività, e fratello di quest'ultima. Il blitz, eseguito l'11 novembre con un decreto di perquisizione e sequestro disposto dalla procura, ha permesso di individuare complessivamente13 lavoratori, di cui 11 cinesi, uno pakistano e uno afghano. Sei erano impiegati in nero e 3 risultavano privi di permesso di soggiorno.
Il latitante nello scatolone
Proprio durante il controllo è emerso un elemento particolarmente significativo: tra i lavoratori presenti nell'opificio si nascondeva un cittadino cinese di 52 anni, Zhenyu Cao, destinatario di un ordine di carcerazione emesso nel 2020 dal Tribunale di Rovigo. L'uomo deve scontare una condanna definitiva a quattro anni di reclusione per reati di sfruttamento, favoreggiamento e induzione alla prostituzione. Latitante da sei anni, Cao ha tentato di sottrarsi alla cattura nascondendosi all'interno di una scatola da imballaggio. È stato individuato dai militari durante la perquisizione e arrestato.
La condanna di Rovigo
La vicenda giudiziaria rodigina, come riferisce il sito La Voce di Rovigo, risale al 2016, sulla base di un'inchiesta della Squadra mobile del 2012. Cao era stato condannato dal collegio del Tribunale di Rovigo, insieme ad altri due connazionali – una donna di 40 anni e un uomo di 36 – per sfruttamento, induzione e favoreggiamento della prostituzione. I tre gestivano un giro di squillo orientali all'interno di un appartamento preso in affitto dallo stesso Cao in pieno centro, a ridosso del Duomo di Rovigo. L'indagine di allora era partita da alcune sospette inserzioni di "massaggi orientali" e aveva portato alla scoperta di una vera e propria casa chiusa, dove gli incassi venivano divisi a metà tra le ragazze e i gestori, con uno dei due uomini che passava ogni sera in bicicletta a ritirare il denaro.
Individuati anche tre dormitori per i lavoratori
Con Cao, all'interno dell'opificio di Montemurlo, sono stati trovati altri due lavoratori cinesi irregolari, di 47 e 39 anni. Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati anche numerosi telefoni cellulari e quaderni manoscritti contenenti annotazioni sulle prestazioni lavorative e sui compensi riconosciuti ai singoli operai. Il materiale informatico, sottoposto a consulenza tecnica, avrebbe fornito ulteriori riscontri alle ipotesi investigative.
L'inchiesta ha inoltre permesso di individuare tre dormitori a Montemurlo, nella disponibilità degli indagati e utilizzati per ospitare la manodopera. Uno si trovava all'interno dello stesso opificio, in una situazione di promiscuità tra ambiente di lavoro e spazio abitativo. Tutti e tre gli alloggi sono risultati in condizioni igienico-sanitarie e abitative di estremo degrado, con sporcizia diffusa, accumuli di indumenti e un solo servizio igienico. Gli investigatori hanno inoltre individuato un furgone intestato a uno degli indagati, all'interno del quale erano presenti un materasso matrimoniale e altri oggetti compatibili con un utilizzo abitativo.
Importante, secondo gli inquirenti, anche la collaborazione di alcune delle vittime, in particolare dei tre lavoratori cinesi irregolari e di un operaio pakistano, che hanno contribuito alla raccolta degli elementi di prova. A eccezione del 52enne destinatario della condanna definitiva, i lavoratori irregolari sono stati presi in carico e avviati a un percorso di protezione, con permesso di soggiorno per motivi di giustizia, assistenza economica e alloggiativa.
Il gip, su richiesta della procura, ha emesso per i tre le misure del divieto di dimora nella provincia di Prato e dell'interdizione dallo svolgimento di attività d'impresa nei loro confronti. Dal febbraio 2025 a oggi, ricorda il procuratore Luca Tescaroli, sono 243 i lavoratori stranieri che hanno collaborato con la Procura di Prato.