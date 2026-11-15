Prato, latitante trovato nascosto in uno scatolone

Tutto è partito dalla denuncia presentata il 6 luglio da un lavoratore pakistano e ha portato all'individuazione dell'impresa di produzione di capi d'abbigliamento e stireria, che sarebbe stata gestita di fatto dai tre arrestati: marito, moglie, formalmente titolare dell'attività, e fratello di quest'ultima. Il blitz, eseguito l'11 novembre con un decreto di perquisizione e sequestro disposto dalla procura, ha permesso di individuare complessivamente13 lavoratori, di cui 11 cinesi, uno pakistano e uno afghano. Sei erano impiegati in nero e 3 risultavano privi di permesso di soggiorno.