Ferrara, lavoratori agricoli sfruttati e minacciati: arrestato "caporale"

Su decisione del Gip del Tribunale di Ferrara è stato arrestato dai carabinieri di Portomaggiore un pakistano di 47 anni, ora ai domiciliari. Secondo le indagini dei militari portava avanti la sua "attività" fin dal 2020, reclutando manodopera per il lavoro nei campi, quasi tutti giovani clandestini, per poi destinarla in aziende agricole del Ferrarese e del Bolognese. Il "caporale" arrestato è accusato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, aggravata dalla minaccia e dalla violenza, a cui si aggiungono il sequestro di persona e le lesioni aggravate. L'uomo tratteneva i soldi dei suoi connazionali per "occuparsi delle pratiche per ottenere l'ospitalità o la residenza o per l'emersione dal lavoro irregolare", spiegano i carabinieri: una beffa vista la sua attività di caporalato.