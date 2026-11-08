Lavoro domestico, oltre metà del settore è nel sommerso: il tasso di irregolarità è arrivato al 56,6%

L'indagine su un campione di oltre 4.000 famiglie che utilizzano servizi di collaborazione domestica regolari segnala per il 41,6% un aumento del fabbisogno di servizi domestici e assistenziali, mentre il 52% segnala una situazione stabile e solo il 6,5% una riduzione. L'aumento dei bisogni riguarda soprattutto le famiglie che impiegano badanti con il 67,3% che segnala una crescita delle necessità di assistenza a fronte del 25,9% delle famiglie che ricorrono a una colf. Il 71,7% delle famiglie intervistate segnala un aumento dei costi ma raggiunge l'86% di quelle che impiegano una badante , per le quali il costo non è comprimibile con il 38,9% di queste ultime, che dichiara un aumento "molto significativo". Tra le famiglie che ricorrono a una colf, invece, i costi sono cresciuti nel 63,1% dei casi e l'incremento è stato molto significativo per il 10,5%. Il 65,4% delle famiglie intervistate che si avvale di una o più badanti dichiara di spendere oltre 1.500 euro al mese e il 28,9% più di 2.000 euro. Solo il 37,2% delle famiglie che ha partecipato alla survey dichiara di utilizzare almeno una misura di supporto per le spese di collaborazione domestica, mentre il 62,8% non riceve alcun aiuto. La misura più diffusa è la detrazione fiscale, utilizzata dal 24,1% del campione; seguono altri sostegni (7,5%), interventi regionali e comunali (5,7%) e bonus per l'assistenza agli anziani (5,5%). Il ricorso agli aiuti risulta sensibilmente più elevato tra le famiglie che impiegano una badante, raggiungendo il 59,9%, rispetto al 22,4% delle colf.





"Cresce il sommerso nel settore domestico - dichiara Andrea Zini, presidente di Assindatcolf - perché non ci sono aiuti. Sei famiglie su dieci non ricevono alcun sostegno, e non per scelta: semplicemente non c'è nulla a cui accedere, o è troppo poco per fare la differenza. Purtroppo - prosegue - la Legge di Bilancio non compie scelte precise sul fronte degli anziani e della non autosufficienza".