Milano, caporalato nel nuovo consolato Usa: "Stipendi al di sotto della soglia della povertà"

Gli stessi lavoratori avrebbero infatti dovuto pagare una sorta di "pizzo" all'azienda per essere reclutati, quantificato nella cifra di 500mila rupie indiane cioè poco più di 4mila euro. I lavoratori erano poi stipendiati con retribuzioni fino al 50% al di sotto della soglia di povertà e venivano fatti lavorare in "palese e reiterata violazione della normativa in materia di orario di lavoro, periodi di riposo, riposo settimanale". Nel caso in cui avessero rifiutato le condizioni, erano minacciati di licenziamento e di "essere rispediti in India".