Caporalato, braccianti ridotti in schiavitù: 12 arresti da Potenza a Lecco

Dall'alba operazione dei Carabinieri dei Reparti operativi del comando provinciale di Potenza e del Comando carabinieri per la Tutela del lavoro di Roma nelle province di Potenza, Matera, Salerno, Piacenza e Lecco. I militari stanno dando esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip del tribunale di Potenza su richiesta della locale direzione distrettuale Antimafia, nei confronti di 12 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla tratta di persone, all'intermediazione illecita e allo sfruttamento lavorativo. L'indagine, coordinata dalla Dda di Potenza, ha permesso di disarticolare una rete criminale transnazionale che operava attraverso la strumentalizzazione dei cosiddetti Decreti Flussi, riducendo in condizione di moderna schiavitù numerosi braccianti agricoli.