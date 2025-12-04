Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Indagine sulle filiere

Milano, inchiesta sul lavoro nero della moda: controlli su 13 brand del lusso

La Procura del capoluogo lombardo amplia il perimetro delle verifiche sul caporalato nelle filiere del made in Italy, chiedendo documenti e modelli organizzativi ai marchi coinvolti come committenti

04 Dic 2025 - 06:37
© Da video

© Da video

La Procura di Milano amplia l'inchiesta sul lavoro nero nella moda, estendendo gli accertamenti a 13 brand del lusso attraverso ordini di consegna documentale notificati dai carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro. L'indagine, coordinata dal pubblico ministero Paolo Storari, riguarda la presenza di opifici clandestini gestiti da imprenditori cinesi e inseriti nella filiera produttiva dei grandi marchi tramite un sistema di appalti e subappalti. Nei laboratori sono stati individuati lavoratori in condizioni di sfruttamento, impiegati senza le tutele previste dalla normativa su sicurezza, orari e retribuzioni. La Procura chiede ora ai brand di fornire spontaneamente modelli organizzativi, audit interni e documenti utili a ricostruire il sistema di controlli adottato lungo la propria catena produttiva, una scelta definita dagli inquirenti come misura preventiva prima di eventuali provvedimenti più invasivi.

lusso
indagine
lavoro nero