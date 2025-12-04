Milano, inchiesta sul lavoro nero della moda: controlli su 13 brand del lusso

La Procura di Milano amplia l'inchiesta sul lavoro nero nella moda, estendendo gli accertamenti a 13 brand del lusso attraverso ordini di consegna documentale notificati dai carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro. L'indagine, coordinata dal pubblico ministero Paolo Storari, riguarda la presenza di opifici clandestini gestiti da imprenditori cinesi e inseriti nella filiera produttiva dei grandi marchi tramite un sistema di appalti e subappalti. Nei laboratori sono stati individuati lavoratori in condizioni di sfruttamento, impiegati senza le tutele previste dalla normativa su sicurezza, orari e retribuzioni. La Procura chiede ora ai brand di fornire spontaneamente modelli organizzativi, audit interni e documenti utili a ricostruire il sistema di controlli adottato lungo la propria catena produttiva, una scelta definita dagli inquirenti come misura preventiva prima di eventuali provvedimenti più invasivi.