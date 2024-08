Caporalato nel Lodigiano: turni da 500 ore al mese ed evasione per 3 milioni di euro

In alcuni campi agricoli del Lodigiano venivano sfruttati oltre mille lavoratori, quasi tutti migranti, con un numero di ore di lavoro pari al doppio di quelle previste da contratto, con punte fino a 512 ore al mese. Per questo nei confronti del rappresentante legale di un'azienda agricola è stata emessa una misura cautelare che prevede il divieto per un anno di esercitare l'attività imprenditoriale in contrasto al fenomeno del caporalato. L'eccedenza di ore di lavoro non dichiarata ha portato a un'evasione contributiva e fiscale di circa 3 milioni di euro.