La Guardia di finanza di Brescia ha sequestrato quattro aziende e denunciato cinque persone nell'ambito di un'operazione contro il lavoro sommerso e lo sfruttamento della manodopera. Sono stati identificati 71 lavoratori stranieri, di cui 35 impiegati in condizioni di sfruttamento e tre irregolari in Italia. Percepivano uno stipendio al di sotto della soglia di povertà e vivevano e lavoravano in condizioni degradanti e fatiscenti.