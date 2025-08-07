Roma, topi tra i tavoli e lavoratori in nero: chiuso ristorante cinese

Il quadro emerso dall'ispezione ha rivelato uno scenario di grave incuria. In primo luogo, le attrezzature di sicurezza obbligatorie, come gli estintori, erano assenti o inutilizzabili, essendo scaduti da tempo. Le vie di fuga, fondamentali in caso di emergenza, risultavano inaccessibili a causa di arredi e materiali accatastati. Inoltre, l'impianto elettrico, vecchio e privo di manutenzione, poneva un rischio elevato di cortocircuiti. Ma il dato più allarmante è arrivato dalla sala ristorante: la presenza di un topo tra i tavoli ha certificato un livello di igiene del tutto inaccettabile. Gli operatori sanitari dell'ASL hanno riscontrato anche carenze gravi nei frigoriferi e nella conservazione degli alimenti, disponendo il ritiro e la distruzione immediata dei prodotti alimentari non idonei alla somministrazione.