Emergenza igienica a Napoli: i quartieri alti invasi dalle blatte, ira dei residenti

L'ASL Napoli 1 ha avviato un piano integrato di deblattizzazione e disinfestazione: trattamenti anti-adulti e larvicidi su rete fognaria notturna e pubblica. I team operativi agiscono quotidianamente (lun–ven), larvicida al mattino e adulticida dopo le 23:00. Il Comune ha predisposto un calendario di interventi specifici anche nella IV Municipalità (Vomero‑Arenella). La IV Municipalità è inclusa in un piano straordinario notturno contro le "blatte rosse", con trattamenti specifici per migliorare l'efficacia. Il Comune invita i cittadini a consultare il portale istituzionale per conoscere le date degli interventi zona per zona.