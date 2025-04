Topi morti e blatte in laboratorio, chiusa pasticceria a Grosseto

L'ispezione alla pasticceria di Grosseto rientrava in una campagna di controlli agli esercizi alimentari nella provincia e ha portato a un analogo intervento in un bar di Follonica.



Qui i NAS hanno sanzionato il gestore per le gravi carenze igieniche con sporco pregresso, unto e residui di lavorazioni in cucina e nel deposito. Inoltre, in un congelatore è stata trovata carne priva delle etichette di tracciabilità, portando al sequestro degli alimenti e a una multa di 1.500 euro.