"Voglio ordinare delle pizze": bimbo di 10 anni chiama il 112 e con un messaggio in codice salva la madre dal padre violento

Non era il primo tentativo del bambino di cercare aiuto. In precedenza aveva già chiamato il 112, restando in silenzio nella speranza che qualcuno capisse la gravità della situazione. Quelle chiamate, però, non erano state interpretate correttamente. La svolta è arrivata quando il piccolo ha deciso di utilizzare una frase in codice, probabilmente appresa da un programma televisivo, dai social media o durante un incontro scolastico sulla sicurezza domestica. "Voglio ordinare delle pizze": una semplice frase che ha fatto la differenza tra la disperazione e la salvezza.