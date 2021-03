Milano, donna si salva dalle violenze dell'ex "ordinando una pizza" al 112

ansa

All'alba di domenica, a Milano, la polizia ha arrestato in flagranza per lesioni aggravate un 26enne marocchino pregiudicato che ha aggredito la ex compagna in un hotel di viale Brenta. La donna è riuscita a salvarsi telefonando al 112 chiedendo "una pizza Margherita" per evitare di essere scoperta. L'uomo aveva contattato la sua connazionale di 33 anni, chiedendole di rivederla perché "molto malato".